Sibel Can: Yeni sezonda 'O Ses'te yokum

Magazin - 05 Ağustos 2017 09:00

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe müjdesini verdi!

O Ses Türkiye jürisi değişiyor

Gökhan ve Hakan Özoğuz O Ses'in yeni sezonunda olacak mı?

TV8'de ekrana gelen "O Ses Türkiye"nin yeni sezonundaki jüri üyeleri merak konusu oldu.Geçen sezon Sibel Can, Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan kardeşler jüri koltuğuna oturmuştu. Sibel Can, bu sezon yarışmada olmayacağını açıkladı.Can, “2016-2017 sezonunda TV8 ekranlarında Türkiye’nin en güzel seslerinin seçildiği O Ses Türkiye programının jürilerinden biri olma heyecanını bana yaşatan, başta sevgili Acun Ilıcalı olmak üzere; tüm jüri üyesi dostlarım Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan’a, Tarık Sezer ve muhteşem orkestrasına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yeni yayın döneminde programa dahil olması için görüşülen tüm Türkiye’nin hepimizin Yıldız’ı çok sevdiğim Yıldız Tilbe’ye şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’ye teklif götürdü ama net bir yanıt daha alamadı."O Ses Türkiye"de yer almayacak olan Sibel Can'ın yeni bir dizi ile ekrana döneceği konuşuluyor.