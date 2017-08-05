Sibel Can: Yeni sezonda 'O Ses'te yokum

"O Ses Türkiye" için çalışmalar tüm hızıyla sürerken geçen sezon jüride yer alan Sibel Can, bu sezon jüride yer almayacağını açıkladı.

Magazin - 05 Ağustos 2017 09:00
TV8'de ekrana gelen "O Ses Türkiye"nin yeni sezonundaki jüri üyeleri merak konusu oldu.

Geçen sezon Sibel Can, Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan kardeşler jüri koltuğuna oturmuştu. Sibel Can, bu sezon yarışmada olmayacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe müjdesini verdi!

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe müjdesini verdi!



Can, “2016-2017 sezonunda TV8 ekranlarında Türkiye’nin en güzel seslerinin seçildiği O Ses Türkiye programının jürilerinden biri olma heyecanını bana yaşatan, başta sevgili Acun Ilıcalı olmak üzere; tüm jüri üyesi dostlarım Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan’a, Tarık Sezer ve muhteşem orkestrasına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yeni yayın döneminde programa dahil olması için görüşülen tüm Türkiye’nin hepimizin Yıldız’ı çok sevdiğim Yıldız Tilbe’ye şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

O Ses Türkiye jürisi değişiyor

O Ses Türkiye jürisi değişiyor



Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’ye teklif götürdü ama net bir yanıt daha alamadı.

"O Ses Türkiye"de yer almayacak olan Sibel Can'ın yeni bir dizi ile ekrana döneceği konuşuluyor.

Gökhan ve Hakan Özoğuz O Ses'in yeni sezonunda olacak mı?

Gökhan ve Hakan Özoğuz O Ses'in yeni sezonunda olacak mı?
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