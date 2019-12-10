Şeyma Subaşı: "Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!"

Açtığı Youtube kanalı için içerik üreten Şeyma Subaşı son olarak kendisiyle yapılan röportajı sayfasında yayınladı. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan sosyetik güzel çarpıcı itiraflarda bulundu. Acun Ilıcalı'dan Melisa isminde bir kızı bulunan Şubaşı, doğuma namaz kılarak gittiğini söyledi.Daha sonra namazı bıraktığını açıklayan Şeyma Subaşı şöyle konuştu:"Namaz kılarak doğuma gittim. Son iki haftaya kadar ayakta kılabiliyordum, son iki hafta oturarak kıldım. Sonra hayat şartları, içinde bulunduğumuz durum derken namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah nasip eder tekrardan.“