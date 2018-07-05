Seyhan Şaşko'dan şok suçlama: "Seren beni tehdit etti!"

Tuncay Şanlı ile ilişki yaşadığı iddia edilen spiker Seyhan Şaşko, Seren Serengil’in hakkında ‘kötü kadın’ algısı yarattığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Magazin - 05.07.2018 13:58
Seyhan Şaşko'dan şok suçlama: "Seren beni tehdit etti!"
Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı ile spor spikeri Seyhan Şaşko'nun geçtiğimiz haftalarda beraber görüntülenmesi, medyada 'ihanet' iddialarını gündeme getirmişti.

Tuncay Şanlı'nın geçtiğimiz yıl ayrıldığı sevgilisi Melis Sayım'ın hamile olduğu ortaya çıkmış, Şaşko'nun, Şanlı ile Sayım'ı ayırdığı iddiası ortaya atılmıştı. Star TV'deki 'Duymayan Kalmasın' programına bağlanan Melis Sayım, konuyla ilgili olarak "Artık beraber olmadığımız için yaşananlar beni hiç ilgilendirmiyor" açıklamasını yapmıştı.

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İkili arasındaki aşk iddialarının medyada sürekli yer alması üzerine Seyhan Şaşko, olayla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Seren Serengil'in sosyal medya hesabı üzerinden Seyhan Şaşko'yu tehdit ettiği ifade edilen suç duyurusunda kısaca şu bilgilere yer verildi: 'Seren Serengil, Instagram hesabı aracılığıyla Seyhan Şaşko hakkında, 'Saygın kişilikmiş, göstereceğim ben size saygınlığı' ifadelerini kullanarak alenen tehditte bulunmuştur. Serengil, sunuculuğunu yaptığı programın reytingini artırmak amacıyla kariyerlerinde başarılı kadınları topluma 'kötü kadın' şeklinde lanse etmektedir."

Öte yandan savcılığa verilen suç duyurusunda; Seyhan Şaşko'nun hedef gösterilmeye çalışıldığı belirtildi.

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