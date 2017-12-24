Özcan Deniz, sevgilisinin üstüne titriyor. 5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’ın canı vişne istedi, Özcan Deniz Kütahya’dan vişne getirtti! Müstakbel eşinin üstüne titreyen ve beslenme programıyla da yakından ilgilenen ünlü oyuncu, onun günlük tükettiği süt, yumurta, yoğurt gibi besinleri de Çatalca’daki bir çiftlikten özel olarak getirtiyor.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Sevgilisinin canı vişne çekince...
5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan’ın canı vişne isteyince Özcan Deniz'in Kütahya’dan vişne getirttiği iddia edildi.Magazin - 24.12.2017 10:10
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