ATV’de ekrana gelecek olan ”Seven Ne Yapmaz” dizisinden ilk kareler geldi.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun yaptığı, senaryosunu ‘Bazı Filmler Yazı Grubu’nun yazdığı dizinin başrollerinde Yusuf Çim ve Seren Şirince yer alıyor. Merakla beklenen dizide Ecem Çalık, Serhat Parıl, Şeyla Halis, Sertan Erkaçan ve Ferzan Hekimoğlu gibi başarılı isimler de yer alacak.
Geçtiğimiz hafta Safranbolu’da çekimlerine başlanılan dizi Safranbolu‘ dan İstanbul’a uzanan eğlenceli, zaman zaman da dramatik bir aşk hikayesinin anlatıyor.
Seven Ne Yapmaz dizisinden ilk kareler geldi!
Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin yeni dizisi "Seven Ne Yapmaz"dan ilk kareler geldi!TV Dünyası - 24.07.2017 05:00
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