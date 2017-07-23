Seven Ne Yapmaz dizisinden ilk kareler geldi!

Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin yeni dizisi "Seven Ne Yapmaz"dan ilk kareler geldi!

TV Dünyası - 24.07.2017 05:00
Seven Ne Yapmaz dizisinden ilk kareler geldi!
ATV’de ekrana gelecek olan ”Seven Ne Yapmaz” dizisinden ilk kareler geldi.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun yaptığı, senaryosunu ‘Bazı Filmler Yazı Grubu’nun yazdığı dizinin başrollerinde Yusuf Çim ve Seren Şirince yer alıyor. Merakla beklenen dizide Ecem Çalık, Serhat Parıl, Şeyla Halis, Sertan Erkaçan ve Ferzan Hekimoğlu gibi başarılı isimler de yer alacak.

Geçtiğimiz hafta Safranbolu’da çekimlerine başlanılan dizi Safranbolu‘ dan İstanbul’a uzanan eğlenceli, zaman zaman da dramatik bir aşk hikayesinin anlatıyor.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • "Çukur" nasıl başladı?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Aras ve Dilan'dan cesur sahne!
  • "Bizim Hikaye"ye yeni kan!
  • Şoke eden 'Kiralık Aşk' itirafı!
  • "Kayıtdışı"nda bir youtuber!
  • "Kadın" dizisinde ne anlatılıyor?
  • "Çukur" için geri sayım sona erdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hande Doğandemir'den 'ihanet' iddialarına yanıt!
  • "Demet Akalın yüzde 85 hamile"
  • Caner'in evinden çıkanlar şoke etti!
  • Gülben Ergen'in keyfi yerinde!
  • Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan anket!
  • Takipçisinden Serel Yereli'ye ayar!
  • Gülben Ergen: Ve Allah planları bozar!
  • Ezgi Mola'dan takipçisine sert yanıt!
Hande Doğandemir'den 'ihanet' iddialarına yanıt!