Murat Boz ile Aslı Enver, "Kardeşim Benim" filminin setinde yakınlaşıp sevgili olmuşlardı. Posta'nın haberine göre, "Kardeşim Benim 2"nin kadrosuna Aslı Enver'n yerine Leyla Feray dahil oldu. Filmin çekimleri Kapadokya'da devam ediyor. Leyla Feray'ı hiç bir yerde yalnız bırakmayan sevgilisi Serhat Teoman da Kapadokya'da bir otele yerleşti. Serhat Teoman, çekimler biter bitmez sevgilisinin yanına koşuyor.
Serhat Teoman sevgilisini yalnız bırakmıyor!
Serhat Teoman, sevgilisi Leyla Feray'ı hiç bir yerde yalnız bırakmıyor.Magazin - 07.08.2017 06:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Serhat Teoman, Leyla Feray
MAGAZİN HABERLERİ
- İrem Derici fena yakalandı!
- Yıldız Asyalı: Anne olduktan sonra hayata bakışım değişti
- Cansın Özyosun ve Kıvanç Tatlıtuğ, 10 yıl sonra yeniden aynı projede!
- “Mehmed: Bir Cihan Fatihi”nde şok değişiklik!
- Gülben Ergen hakkında zorlama hapis talebi!
- Mustafa Ceceli'yi çıldırtan haber!
- "Fi" dizisi ve meşhur limon ağacı!
- Hollywood Film Ödülleri'nde şıklık yarışı!
- Birce Akalay'ı yıkan ölüm!
- Özge Ulusoy kendisini arayan Gül Erçetingöz'e ne yanıt verdi?