Serhat Teoman sevgilisini yalnız bırakmıyor!

Magazin - 07.08.2017 06:00

Murat Boz ile Aslı Enver, "Kardeşim Benim" filminin setinde yakınlaşıp sevgili olmuşlardı. Posta'nın haberine göre, "Kardeşim Benim 2"nin kadrosuna Aslı Enver'n yerine Leyla Feray dahil oldu. Filmin çekimleri Kapadokya'da devam ediyor. Leyla Feray'ı hiç bir yerde yalnız bırakmayan sevgilisi Serhat Teoman da Kapadokya'da bir otele yerleşti. Serhat Teoman, çekimler biter bitmez sevgilisinin yanına koşuyor.