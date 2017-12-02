Serenay Sarıkaya’yı ağlatan jest!

2 yıldır Kansersiz Yaşam Derneği için gizlice çalışan Serenay Sarıkaya’yı ağlatan jest. Güzel oyuncunun adı ve ‘Her çocuğun korkusuzca hayal kurmaya hakkı vardır’ sözü bir hastanenin girişine yazıldı.

Magazin - 02.12.2017 09:00
Serenay Sarıkaya’yı ağlatan jest!
Duru güzelliğiyle peri kızlarını andıran Serenay Sarıkaya, iyilik meleği çıktı.

2 yıl önce kanser şüphesiyle ameliyat olan ancak göğsündeki kitlenin temiz çıkmasıyla rahat bir nefes alan 26 yaşındaki oyuncu, 2015'ten beri Kansersiz Yaşam Derneği için yoğun bir çalışma içerisinde. Serenay Sarıkaya'nın kanseri yendikten sonra bu derneği kuran Dida Kaymaz'la ortak çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Sarıkaya'nın başta Mavi olmak üzere çalıştığı hemen hemen tüm markalara "Bazı ürünlerden elde edilen geliri Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayın" şartı koştuğu öğrenildi. Yetkililer bunu kabul etmezse ise güzel oyuncu, aldığı ücretin bir kısmını derneğe bağışlıyor.

MORAL ZİYARETLERİ...
Kaymaz ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji/Hematoloji Yataklı Servisi ve İlik Nakli Bölümü'nün girişindeki duvara oyuncunun adını yazdırdı. Dida Kaymaz duvarda yazılı olan Sarıkaya'nın "Her çocuğun korkusuzca hayal kurmaya hakkı vardır" cümlesi için de "Sevgili Serenay, bu sözüyle derneğimizin amacını ve hedefini özetledi" dedi. Bu arada Serenay Sarıkaya, sık sık kanser hastası miniklerle bir araya gelip onlara moral veriyor.

HASTANE DUVARINA YAZDILAR
Güzel oyuncu, duvarda kendisine ait sözün yazılı olduğunu görünce oldukça duygusal anlar yaşadı.

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Kaynak: takvim.com.tr
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