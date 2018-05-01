Serenay Sarıkaya Çukur'a mı dahil oluyor?

Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un izleyicisi büyük bir şok yaşattı. Fenomen dizi reyting sonuçlarında hep yukarıda yer alıyor ama reyting oranında büyük bir düşüş var.

Magazin - 01.05.2018 10:35

Ay yapım imzalı Çukur dizisinin reytinglerde düşüş yaşaması sonucunda popüler bir oyuncuya teklif götürdüğü iddia edildi.



Son üç haftadır reyting kaybeden Çukur'un düşen reytinglerini toplamaya çalışan yapım ekibinin Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdüğü konuşuluyor.



Instagram'da meşhur "lost.drivers" adındaki hesaptan bu konuyla ilgili de bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya'dan teklife şuana kadar olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı söylentiler arasında yer alıyor.



Yapım ekibi, Serenay Sarıkaya'yı Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Yamaç, karakterinin eski sevgilisi olarak diziye dahil etmek istiyor. Ancak Sarıkaya, diziye girerse Dilan Deniz Çiçek'in kesinlikle diziden ayrılmak istediği iddiaların arasında yer alıyor.

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