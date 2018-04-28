Serenay Sarıkaya çizmesine servet ödedi!

Magazin - 28.04.2018 14:37

Çok uzun zamandır sadece yurt dışı moda haftalarında yer alan Hakan Yıldırım, yeni koleksiyonunu bu kez büyülü İstanbul Boğazı'nda sergiledi. Defileye katılan isimlerden biri de Serenay Sarıkaya'ydı. Defile için özel hazırlık yapan Sarıkaya'nın tarzı dikkat çekti. Geccede siyah beyaz bir elbise ve Dior marka çizme giyen oyuncunun file çizmeye 6 bin 400 TL ödediği öğrenildi.