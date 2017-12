Serenay Sarıkaya: Anlık heyecanlar tatmin etmiyor

Magazin - 10.12.2017 15:55

Büyük bir kitle tarafından merakla takip edilen ve puhutv üzerinden yayınlanan Çi'de Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, Sabah Gazetesi'ne konuştu. Sarıkaya; Kerem Bursin'le aşkını, bilinmeyenlerini ve Çi'ye dair açıklamalarda bulundu.Hep böyle pozitif, yüzü gülen biri misin? Yoksa bu bir maske mi?Yok ya maske değil... Hayata hep pozitif tarafından bakıyorum çünkü bana iyi geliyor. Negatif enerjilerden, olumsuzluklardan, karanlık hallerden hazzeden biri değilim. Bunlar benim gücümü çalıyor. Eskiden olayları ve durumları zorlayan biriydim. İstediğim zamanda, istediğim şekilde gerçekleşmesi gerekiyordu yoksa çok mutsuz oluyordum.Hep yetersiz olduğumu düşünüyordum. Zamanla ve bu meslek sayesinde, sabırlı olmayı öğrendim. Bu meslek insanın sabrını maksimuma kadar zorluyor. Sabırlı olmayı öğrenince, bir şeyleri zorlamanın manasız olduğunu, zaten bir şeyin olacaksa olduğunu gördüm. "Serenay senin başına kötü bir şeyler geliyorsa, bu yaşaman gerektiği için" diye bir savunma geliştirdim. "Bunlara açık ol, neyse yaşaman ve öğrenmen gereken, öğren" diye yoluma devam ediyorum. Pişmanlık duymak büyük zaman kaybı. Ben oradan çıkaracağım derse odaklanıyorum.Sen böyle konuşurken, senin ve senden gençlerin ne kadar sabırsız ve tahammülsüz olduğu aklıma geldi... Tam bir çelişkisin onlara bakınca...Çok yazık değil mi? Ben an'da yaşayan biriyim ve hislerimle hareket ediyorum. Teknolojinin bu kadar engellenemez biçimde hızla büyüdüğü bir dönemde, nüansları kaçırdığımız için çok üzülüyorum. Yeni nesil çok hızlı ve bu iyi bir şey mi bilmiyorum. İnsanları anlamak, onlara dokunmak, söyledikleri bir şeyden onları hissedebilmek ancak orada olursan, o kişiyi 'görürsen' olabilecek şeyler. Sosyal medyanın ve tüketim dünyasının her şeyi anlık heyecanlara dönüştürmesinden biraz mustaribim.Yıllar içinde egonu da dizginlemeyi başardın mı? Hiç kendine hayranlık duyduğun anlar oldu mu, yoksa buna karakterin müsait değil mi?Mesleğe başlamadan önce, bu mesleğin getirebileceği tüm olumsuzlukların farkındaydım ama bu işi yapmayı çok istiyordum. Şu anda getirdiği hiçbir olumsuzluktan şikayetçi değilim ama kalıcı olmak için her evrenin iyi sindirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çok güzel başarılar yaşadım, çok yükseldim kariyerimde ama bunları ne kadar içselleştirebilirsem, ne kadar sindirebilirsem yolum o kadar uzun olur. O kısa, anlık heyecanlar, popülariteler bana tatmin edici gelmiyor. Yolumu daha uzun çizdiğim için egom ortaya çıktığında kendimi dizginliyorum.Uzun bir yaz tatili sonrası soluğu tekrar sette aldın. Özlemiş misin tempoyu?Çalışmadığım zaman işimi çok özlüyorum. Bir de üstüne Fi çok güzel bir iş oldu. Sete koşarak geliyoruz, iyi bir şeyler yapmak, işi hep daha ileri götürmek istiyoruz. Karakterim Duru'yu çok seviyorum. Çoğu insanın okuduğu kitaplar olmasına rağmen, senaristimiz Nükhet'in dokunuşu çok güzel. Senaryonun geldiği gün sette olay oluyor, hepimiz bir heyecan içinde oluyoruz. Hem hepimiz işe sahip çıktık, hem de sonunda sektörün de içine sinen bir işe imza atıldı.Ulusal bir televizyon kanalında değil de, bir internet dizisinde rol almak senin cesur biri olduğunu gösteriyor. Öyle misin gerçekten?Biraz cesur biriyim. Doğru bir noktaya parmak bastın. Medcezir'le televizyonda çok güzel giden bir kariyerim vardı. Onun üzerine bir şey koymak istedik. Yeniliği seven biriyim, yeni kararlar almayı severim. Bu platform da bizim işimizin geleceği açısından çok önemliydi, bunun tutması ve buna inanılması gerekiyordu. Ben inanınca, herkesi inandırabileceğimi düşündüm, bu projeye çok yükseldim. İnanılmaz bir ekip vardı arkasında, cesur bir karar verdik ama birilerinin yapması gerekiyordu. İyi ki biz yaptık.Kerem Bursin'le birliktesin... İki oyuncu bir arada zor mu?Aynı evde iki ego olunca zor olabiliyor. Ama bu egolu insanlar olduğumuz için değil, işimize tutkuyla bağlı olduğumuz için geçerli bir durum. Bir yandan da kolay, sabahlara kadar sette çalışıyoruz, uykusuz, perişan, bu hallerimizi idare ediyoruz. Güzel bir denge kurduk. Kerem kişiliğiyle, duruşuyla beni çok etkiledi. Çok özel bir ruhu olduğuna inandığım biri o. Aklına, bilgisine, hayata bakışına hayranım. Sevgi, aşk her şey çok güzel ama belli noktadan sonra sürekliliği sağlamak için beslenebileceğin, sana ilham verecek birinin olması çok önemli. O anlamda Kerem beni her seferinde çok heyecanlandıran ve ilham veren bir adam.Kaynak: sabah.com.tr