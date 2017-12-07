Seren Serengil'i şaşırtan cevap!

Bir davette Murat Dalkılıç ile bir araya gelen Seren Serengil, sohbet ederken Dalkılıç'ın verdiği cevap karşısında şaşkınlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Magazin - 08.12.2017 00:11
Seren Serengil'i şaşırtan cevap!
Seren Serengil, sosyal medya hesabından Murat Dalkılıç ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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Serengil, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına "Soner'in (Soner Sarıkabadayı) doğum günündeyiz. Murat'a "Barışıyor musun?" dedim. "Yok!" dedi. "Sen barışıyor musun? dedi. "Yok!" dedim. Kurnaza bak ya, susturdu beni" notunu düşerek Murat Dalkılıç'ın cevabına karşısında şaşkınlığını dile getirdi.


Seren Serengil sevgilisini affetmedi!

Seren Serengil sevgilisini affetmedi!



Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda Merve Boluğur ile evliliklerine nokta koymuş, Seren Serengil ise geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılmıştı.

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