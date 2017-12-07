Seren Serengil'i şaşırtan cevap!

Magazin - 08.12.2017 00:11

Seren Serengil'den ayrılan Özay Bakır'dan ilk açıklama!

Seren Serengil sevgilisini affetmedi!

Seren Serengil: Çocuğum olmuyor, çok üzülüyorum

Sevgilisinden Seren Serengil'e aşk şarkısı!

Seren Serengil, sosyal medya hesabından Murat Dalkılıç ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Serengil, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına "Soner'in (Soner Sarıkabadayı) doğum günündeyiz. Murat'a "Barışıyor musun?" dedim. "Yok!" dedi. "Sen barışıyor musun? dedi. "Yok!" dedim. Kurnaza bak ya, susturdu beni" notunu düşerek Murat Dalkılıç'ın cevabına karşısında şaşkınlığını dile getirdi.Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda Merve Boluğur ile evliliklerine nokta koymuş, Seren Serengil ise geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılmıştı.