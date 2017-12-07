Seren Serengil'i şaşırtan cevap!

Seren Serengil'den ayrılan Özay Bakır'dan ilk açıklama!
Serengil, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına "Soner'in (Soner Sarıkabadayı) doğum günündeyiz. Murat'a "Barışıyor musun?" dedim. "Yok!" dedi. "Sen barışıyor musun? dedi. "Yok!" dedim. Kurnaza bak ya, susturdu beni" notunu düşerek Murat Dalkılıç'ın cevabına karşısında şaşkınlığını dile getirdi.
Seren Serengil sevgilisini affetmedi!
Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda Merve Boluğur ile evliliklerine nokta koymuş, Seren Serengil ise geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılmıştı.
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Sevgilisinden Seren Serengil'e aşk şarkısı!