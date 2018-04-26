Serdar Ortaç fırtınası!
Serdar Ortaç'tan bu yaz albüm yok!
Serdar Ortaç, yaz mevsiminde gelenek haline getirdiği bisikletini depodan çıkardı. Ortaç, yazı kulüplerde çalan şarkılarına bu yıl yenisini eklemeyeceğini açıkladı.Magazin - 27.04.2018 01:15
Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl "Cımbız" adlı albümüyle çok konuşulan şarkılara imza atmıştı. Önceki gün Bebek’te bisikletiyle sıcak havanın tadını çıkaran Ortaç, uzun süre bisiklet sürdükten sonra soluğu bir mekanda aldı. Şarkıcı, bu yaza albüm düşünmediğini belirterek, “Sanatçı arkadaşlarıma şarkı yaptım. Ajda Pekkan ve Demet Akalın için stüdyoya girdim” dedi.
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Bağlantılar: Serdar Ortaç, Demet Akalın, Ajda Pekkan
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