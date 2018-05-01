Serdar Ortaç'tan Ajda Pekkan'a iki şarkı!

Magazin - 01.05.2018 17:39

Serdar Ortaç'tan bu yaz albüm yok!

2014 yılında evlenen popçu Serdar Ortaç, İrlandalı model eşi Chloe Loughnan'ın Arap şeyhinin oğlu ile yemek yediği iddialarıyla gündem olmuştu. Magazin kulislerinde konuşulan dedikodulara aldırış etmeyen Ortaç, eşiyle dolu dizgin aşkını yaşamaya devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde bu yaz albüm yapmayacağını dile getiren Serdar Ortaç'ın kapısını Süperstar Ajda Pekkan çaldı.Bu sezon Demet Akalın’a bir parçasını verenOrtaç, Ajda Pekkan’a da iki eserini verdi.Pekkan, yeni albümünde seslendireceği şarkılar için neredeyse tüm vaktini stüdyoda geçiriyor.