Seray Sever paylaştı! Yüzükler takıldı!

Magazin - 20.04.2018 00:48

Seray Sever evleniyor!

Asena Atalay şimdi de Seray Sever'e sardı!

Seray Sever, uzun süredir birlikte olduğu Eray Sünbül ile yarın gecce Bodrum'da nikah masasına oturacak. Seray Sever için bu gecce isteme töreni yapıldı. Seray Sever isteme töreninden çiçeğini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Yüzüklerin takılmasının ardından da Eray Sünbül'le ellerini gösteren bir kareyi sayfasına yükledi. Seray Sever paylaşımlarının altına "Aşk" notunu düştü.