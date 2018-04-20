Seray Sever paylaştı! Yüzükler takıldı!

Seray Sever evleniyor. Eray Sünbül'le hayatını birleştirecek olan Sever için bu gecce isteme töreni düzenlendi. Bodrum'da gerçekleştirilen törenden kareleri Seray Sever Instagram'dan paylaştı.

Magazin - 20.04.2018 00:48
Seray Sever paylaştı! Yüzükler takıldı!
Seray Sever, uzun süredir birlikte olduğu Eray Sünbül ile yarın gecce Bodrum'da nikah masasına oturacak. Seray Sever için bu gecce isteme töreni yapıldı. Seray Sever isteme töreninden çiçeğini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Yüzüklerin takılmasının ardından da Eray Sünbül'le ellerini gösteren bir kareyi sayfasına yükledi. Seray Sever paylaşımlarının altına "Aşk" notunu düştü.

Seray Sever evleniyor!

Seray Sever evleniyor!



İşte o görüntüler:

Asena Atalay şimdi de Seray Sever'e sardı!

Asena Atalay şimdi de Seray Sever'e sardı!
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