Sen Anlat Karadeniz'de sürpriz evlilik teklifi!

Çarşamba akşamları Diriliş Ertuğrul dizisiyle reytinglere kıran kırana bir mücadele veren Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta sürpriz bir gelişme yaşanacak.

TV Dünyası - 27.04.2018 12:29
Sen Anlat Karadeniz'de sürpriz evlilik teklifi!
Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 15. bölüm fragmanında Tahir, Nefes'in elinden tutup ailesinin karşısına çıkarak sevdiği kadınla evleneceğini dile getirdiği görülüyor. Tahir, Nefes ile evlenmeyi kafasına koyuyor. Ancak Saniye Hanım, bu karara aşırı tepki gösteriyor.

Saniye Hanım evlilik sözünü duyunca sinirlenerek karşı çıkıyor ve Nefes'e saldırmak istiyor. Asiye buna engel olup oylamaya gidiyor. Mercan bu evliliği duyunca eski yaraları tekrar depreşiyor ve şok uğruyor. Tek şoka uğrayan Mercan değil, Vedat da çılgına dönüp deliriyor. İkilinin evlenip evlenmeyeceği merakla bekleniyor.

Merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz'in 15. Bölüm Fragmanı:

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