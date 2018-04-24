Sen Anlat Karadeniz nefesleri kesecek!

TV Dünyası - 24.04.2018 11:38

Son bölümde mahkeme kararıyla Yiğit'i alan Vedat, zaferinin tadını çıkarırken, Nefes, gözyaşları dökmüştü.Yeni bölüm fragmanında Vedat, Yiğit’i kaçırıyor ama Tahir onu bulup dövüyor. Yiğit’i de alan Tahir ve Nefes, keyifli günler geçirirken Vedat yeni planlar kurguluyor. Bu arada Tahir’in ajanı olduğu anlaşılan Berrak’ın da elleri, ağzı bağlı bir şekilde sorguya çekildiği görülüyor. Tanıtımın sonunda Nefes’in çığlığı ise başka bir tehlikenin işaretini veriyor.Dizinin resmi Twitter hesabından paylaşılan fragman, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.