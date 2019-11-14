'Sen Anlat Karadeniz' dizisi geçtiğimiz gün ekranlara veda etti. Dizinin sevilen oyuncularından İrem Helvacıoğlu finalin hemen ardından imaj değişikliği yaptı.
"YENİ BİR BEN"
Güzel oyuncu dizideki uzun saçlarını kestirdi. Helvacıoğlu, yeni imajını sosyal medya hesabından “Yeni bir ben 3 Saçlarım 3 ben” notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Fotoğrafın altına gelen yorumlarda güzel oyuncunun yeni imajını beğenenlerin yanında eski saçlarını daha güzel bulanlar da oldu.
'Sen Anlat Karadeniz' bitti saçlar gitti!
Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, rol aldığını dizi biter bitmez imajını değiştirdi.
14.11.2019 15:16 Magazin