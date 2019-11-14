'Sen Anlat Karadeniz' bitti saçlar gitti!

'Sen Anlat Karadeniz' dizisi geçtiğimiz gün ekranlara veda etti. Dizinin sevilen oyuncularından İrem Helvacıoğlu finalin hemen ardından imaj değişikliği yaptı.Güzel oyuncu dizideki uzun saçlarını kestirdi. Helvacıoğlu, yeni imajını sosyal medya hesabından “Yeni bir ben 3 Saçlarım 3 ben” notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Fotoğrafın altına gelen yorumlarda güzel oyuncunun yeni imajını beğenenlerin yanında eski saçlarını daha güzel bulanlar da oldu.