Selena Gomez'in sokak stili!

İşte Selena Gomez'in bir anda değişen sokak stili...

Moda - 02.05.2018 12:53
Selena Gomez'in sokak stili!
Selena Gomez son zamanlarda, uzatmalı sevgilisi Justin Bieber ile barışma haberleri ile gündemden düşmüyor.

Uzun yıllardır bir ayrı bir barışık ilişki sürdüren ünlü çift geçtiğimiz aylarda ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiklerini herkese duyurmuşlardı.

25 yaşındaki Selena Gomez, bir zamanlar fazla abartılı ve yaşından büyük giyiniyordu ancak güzel şarkıcı geçen yaz geçirdiği böbrek naklinden sonra hayatında fazlasıyla değişim yaptı.

Eski tarzına göre oldukça sadeleşen Gomez, yaşına uygun ve rahat bir stilde giyinmeye başladı.

Kısa salaş elbiseler, spor ayakkabılar ve jeanlar tercih eden güzel oyuncu bu haliyle oldukça tarz gözüküyor.




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