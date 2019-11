Selena Gomez aşk iddialarını yalanladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, ‘Lose You To Love Me’ şarkısıyla tüm listelerde 1 numaraya yükseldi.Ünlü şarkıcı 10 yıllık kariyerinde ilk defa listelerde 1 numaraya yükselerek kariyerinde bir ilke imza attı. Bir diğer ilk ise 'Lose You To Love Me' şarkısının da bir ilke imza atarak hem Billoard hem de Rolling Stones listelerinde aynı anda bir numaraya yükselmesi oldu.