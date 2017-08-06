Selen Görgüzel, 5 yıl sonra yeniden sahnede!

Selen Görgüzel 5 yıl sonra yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

Magazin - 07.08.2017 03:45
Selen Görgüzel, 5 yıl sonra yeniden sahnede!
Oyuncu Selen Görgüzel, 2012'de 'Çocuk Kadınım' adlı bir albüm yapmıştı. Ama sonrasında çok sevdiği şarkıcılığa ara verip oyunculuğa devam etmişti. Selen Görgüzel tekrar albüm yapmaya karar verdi. Şu aralar şarkı arayışında. Bir aksilik olmazsa Nisan 2018'de yeni albümünü çıkaracak. İlk klibini de yönetmen eşi Hamdi Alkan çekecek.

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Kaynak: Pazar Postası
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