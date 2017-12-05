Ocak 2018 yılında 59.99 euro'luk bir fiyatla satışa sunulacak olan cihaz yatak odasının ilk giyilebilir teknoloji ürünü olarak öne çıkıyor.
60 EURO'YA ALINABİLECEK
I.Con adı verilen cihaz cinsel ilişki sırasında topladığı verileri diğer insanların verileriyle karşılaştırabilme imkanı da sunuyor.
Cihazın su geçirmez ve oldukça esnek bir yapısı olduğu belirtilirken, maksimum konfor sağladığı vurgulandı. Diğer yandan cihazın klasik bir prezervatifin temel hedefini gerçekleştiremediğini de belirtmekte fayda var. Yani yaklaşık 60 euro fiyatla alınabilecek cihaz cinsel ilişki sırasında bir koruma sağlamıyor.
UZMANLAR UYARIYOR
Bununla birlikte, herhangi bir akıllı cihazda olduğu gibi akıllı prezervatifler de olası hack saldırılarına gayet açık bir konumda bulunuyor.
Mahrumiyete özgü verilen en önemli tanıkları olacak olan bu cihaz bu anlamda oldukça büyük bir tehdidi de beraberinde getiriyor.
ABD'deki güvenlik uzmanlarıı bu tip seks oyuncaklarının kolayca hacklenebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. (Kaynak: mavikocaeli.com.tr)
Seks hayatınızı etkileyecek önemli buluş!
Bir ingiliz şirketi, cinsel ilişki sırasında ne kadar kalori harcandığını, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları ve yakılan kaloriyi ölçmek için 'akıllı prezervatif' geliştirdi.Cinsellik - 05.12.2017 18:18
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