2005’de kurduğu Osm@n markası ile Osmanlı dönemini ve padişahlarını modern bir yorumla tasarımlarına taşıyan ünlü konsept tasarımcı Sedef Çalarkan, çanta koleksiyonunu sanatla bir araya getirdi. Sedef Çalarkan'ın çantaların sanat eserine dönüştürüldüğü sergi ve davet büyük bir ilgiyle takip edildi.
“Neo Osmanlı” akımının öncüsü Sedef Çalarkan, Osmanlı hazinesine ait en önemli mücevherlerinden biri olan Kaşıkçı Elması’nı tasarımlarımda kullanarak kültürel zenginliğimizin dünyaya tanıtımında önemli katkılarda bulunuyor. Bu sefer çanta koleksiyonunu sanatla bir araya getiren Çalarkan, hepsinden bir adet olan ve tek tek kendisi tarafından boyanan tablo çantaları iş, sanat ve tasarım dünyasının önemli isimlerinin beğenesine sundu. Davete; Nazan Şoray, Ayla Öztürk, Ilgın Beyazıt, Zeynep Atakan, Nuray Fenercioğlu, Serap Tibuk, Ala Sarsılmaz Kaya, Gül Erçetingöz, Neslihan Ekinci, Selay Tozkoparan, İdil Lüleci, Elif Edes Tapan, Günsel Ülkü, Hande Oğuz, Berke Taşar, Sinem Yıldırım ve Ezra-Tuba Çetin gibi birçok ünlü isim katıldı.
Sedef Çalarkan'dan tablo çantalar
Neo Osmanlı akımının ve yeniliklerinin öncüsü olan ünlü konsept tasarımcı Sedef Çalarkan, sanat eserine dönüştürdüğü çantalarını Nişantaşı Sofa Hotel’deki sergisinde görücüye çıkardı.Moda - 07.12.2017 16:20
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