Sedef Çalarkan'dan tablo çantalar

Moda - 07.12.2017 16:20

2005’de kurduğumarkası ile Osmanlı dönemini ve padişahlarını modern bir yorumla tasarımlarına taşıyan ünlü konsept tasarımcı, çanta koleksiyonunu sanatla bir araya getirdi. Sedef Çalarkan'ın çantaların sanat eserine dönüştürüldüğü sergi ve davet büyük bir ilgiyle takip edildi.“Neo Osmanlı” akımının öncüsü, Osmanlı hazinesine ait en önemli mücevherlerinden biri olan Kaşıkçı Elması’nı tasarımlarımda kullanarak kültürel zenginliğimizin dünyaya tanıtımında önemli katkılarda bulunuyor. Bu sefer çanta koleksiyonunu sanatla bir araya getiren Çalarkan, hepsinden bir adet olan ve tek tek kendisi tarafından boyanan tablo çantaları iş, sanat ve tasarım dünyasının önemli isimlerinin beğenesine sundu. Davete;gibi birçok ünlü isim katıldı.