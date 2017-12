Sanat Güneşi anıldı

Kültür-Sanat - 07.12.2017 11:33

Yaşamının son yıllarını Bodrum'da geçirdikten sonra 24 Eylül 1996 tarihinde röportaj için gittiği İzmir TRT stüdyolarında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Zeki Müren, Şef Ahmet Sabancı yönetimindeki 60 kişiden oluşan Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği Topluluğu'nun sahne aldığı konserle anıldı. Türkiye'nin sanat güneşi olan Zeki Müren'in eğitime verdiği önem doğrultusunda, Zeki Müren Sanat Derneği tarafından Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu ile yapılan işbirliği ile konserin geliri okula bağışlandı. Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde verilen konseri; Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve yaklaşık 500 kişi izledi. Zeki Müren ve Türk Sanat Müziği sevenler tüm koltukları doldurdu. Ek sandalyelerinde getirilmesine rağmen çok sayıda kişi konseri merdivenlere oturarak izledi. Topluluk koro ve solo olarak Zeki Müren'in söylediği ve bestelediği eserlerin yanı sıra Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini de seslendirdi. Söylenen şarkılara konseri izleyenler de eşlik etti.Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği Başkanı Firdevs Şengül, "Her yıl doğum gününde sanat güneşimizi anarak, konser düzenliyoruz ve bu konserleri onun yaptığı gibi bir eğitim kurumu yararına yaparak onun yolunda gitmeye devam ediyoruz" dedi. Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Mutafa Kavcar, ise, şöyle dedi:"Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği ile beraber bir protokol imzaladık ve bu konserin okula bir gelir olarak kaydedilmesi için çalıştık. Hem Zeki Müren'i analım hem de öğrencilere ve eğitime destek olalım istedik. Konser ve gelir için çok teşekkür ediyoruz. Her şey çocuklarımız için, onların eğitimi için. Devlet okullarımızda çok büyük ihtiyaçlar var. Okulumuzun da ihtiyaçları var. Öncelikle sınıflarımızda kış gelmesi nedeniyle klima ihtiyacımız var onları gidermeye çalışacağız. Önceliğimiz çocukların ısınması, barınmasıdır. Kalanıyla da temizlik giderleri, kırtasiye giderleri gibi okulun diğer eksiklerini karşılamaya çalışacağız."Şef Ahmet Sabancı da 2002 yılından bu yana koronun çalışmalarına devam ettiğini, Bodrum'da Zeki Müren'in müze haline getirilen evinde çalıştıklarını anlatırken, şöyle dedi:"Zeki Müren'in sanat, eserleri ve yardımseverlik özelliğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu konserde Zeki Müren'in doğum günü münasebetiyle anıyoruz. Koromuz 65 kişiden oluşuyor. Bunların içerisinde her meslekten insan var. Avukat, mühendis, doktor gibi aklınıza gelebilecek her meslekten üyemiz var. Büyük özveri ile çalışıyorlar, hiçbir karşılık beklemeden Zeki Müren'in adını unutturmamak adına çalışmalara devam ediyoruz. Konserde gerek Zeki Müren'in kendisinin okuduğu gerek bestelerini söylemeye çalışacağız."İki bölümden oluşan konserde, Zeki Müren şarkıları ve Türk sanat müziği eserlerini seslendirildi. Konserin sonunda sanatseverler, Şef Sabancı'yı ve koro üyelerini uzun süre alkışladı.DHA/Nilüfer DEMİR