Sanat Güneşi anıldı

Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği Başkanı Firdevs Şengül, "Her yıl doğum gününde sanat güneşimizi anarak, konser düzenliyoruz ve bu konserleri onun yaptığı gibi bir eğitim kurumu yararına yaparak onun yolunda gitmeye devam ediyoruz" dedi. Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Mutafa Kavcar, ise, şöyle dedi:
"Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği ile beraber bir protokol imzaladık ve bu konserin okula bir gelir olarak kaydedilmesi için çalıştık. Hem Zeki Müren'i analım hem de öğrencilere ve eğitime destek olalım istedik. Konser ve gelir için çok teşekkür ediyoruz. Her şey çocuklarımız için, onların eğitimi için. Devlet okullarımızda çok büyük ihtiyaçlar var. Okulumuzun da ihtiyaçları var. Öncelikle sınıflarımızda kış gelmesi nedeniyle klima ihtiyacımız var onları gidermeye çalışacağız. Önceliğimiz çocukların ısınması, barınmasıdır. Kalanıyla da temizlik giderleri, kırtasiye giderleri gibi okulun diğer eksiklerini karşılamaya çalışacağız."
Şef Ahmet Sabancı da 2002 yılından bu yana koronun çalışmalarına devam ettiğini, Bodrum'da Zeki Müren'in müze haline getirilen evinde çalıştıklarını anlatırken, şöyle dedi:
"Zeki Müren'in sanat, eserleri ve yardımseverlik özelliğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu konserde Zeki Müren'in doğum günü münasebetiyle anıyoruz. Koromuz 65 kişiden oluşuyor. Bunların içerisinde her meslekten insan var. Avukat, mühendis, doktor gibi aklınıza gelebilecek her meslekten üyemiz var. Büyük özveri ile çalışıyorlar, hiçbir karşılık beklemeden Zeki Müren'in adını unutturmamak adına çalışmalara devam ediyoruz. Konserde gerek Zeki Müren'in kendisinin okuduğu gerek bestelerini söylemeye çalışacağız."
İki bölümden oluşan konserde, Zeki Müren şarkıları ve Türk sanat müziği eserlerini seslendirildi. Konserin sonunda sanatseverler, Şef Sabancı'yı ve koro üyelerini uzun süre alkışladı.
DHA/Nilüfer DEMİR