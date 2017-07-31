Salıncak güzeli Özge Ulusoy

Özge Ulusoy, denizin içine kurulan salıncakta çocukluğuna geri döndü.

Magazin - 31 Temmuz 2017 11:37
Salıncak güzeli Özge Ulusoy
Bir organizasyon için İzmir'e giden Özge Ulusoy oradan da Çeşme'ye geçti. Önceki gün Alaçatı'da görüntülenen güzel manken düzgün fiziğiyle dikkatleri çekti. Özge Ulusoy denizin üzerine kurulan salıncakta çocuklar gibi eğlendi.

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