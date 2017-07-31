Bir organizasyon için İzmir'e giden Özge Ulusoy oradan da Çeşme'ye geçti. Önceki gün Alaçatı'da görüntülenen güzel manken düzgün fiziğiyle dikkatleri çekti. Özge Ulusoy denizin üzerine kurulan salıncakta çocuklar gibi eğlendi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
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Salıncak güzeli Özge Ulusoy
Özge Ulusoy, denizin içine kurulan salıncakta çocukluğuna geri döndü.Magazin - 31 Temmuz 2017 11:37
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