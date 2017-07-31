Salıncak güzeli Özge Ulusoy

Magazin - 31 Temmuz 2017 11:37

Bir organizasyon için İzmir'e giden Özge Ulusoy oradan da Çeşme'ye geçti. Önceki gün Alaçatı'da görüntülenen güzel manken düzgün fiziğiyle dikkatleri çekti. Özge Ulusoy denizin üzerine kurulan salıncakta çocuklar gibi eğlendi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: