Rüzgar Erkoçlar: "Suçu nereden işledilerse oradan asın!"
Kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan Minik Eylül'ün ardından dün ölü bulunan Leyla'nın haberini alan Rüzgar Erkoçlar, "Bu kişileri suçu nereden işledilerse oradan asın" dedi.
Magazin - 03.07.2018 16:55
Cinsiyet değişirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, Ankara'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan Minik Eylül'ün ardından dün ölü bulunan Leyla'nın haberinin ardından sosyal medyada hesabından bir açıklamada bulundu.
Instagram hesabından paylaşım yapan Erkoçlar şu sözlerle Adalet Bakanlığı'na seslendi: "Biz, insan diyemeyeceğim bu pisliklere hem ceza vermeyeceğiz, ceza verirsek ellerimizle besleyeceğiz ya da ilaçlı hadım mı? Eski yıllarda suçu hangi elinle işlediysen o elinle cezalandırılırdın. Bunlara da ilaçlı hadım değil, nereden işlediyse suçu oradan asacaksın" dedi.
8 ay sonra balayına çıktılar!
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