Reytinglerin galibi hangisi oldu? (06.12.2017)
06.12.2017 Çarşamba günü reyting sıralaması...TV Dünyası - 07.12.2017 10:37
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