Reytinglerin galibi hangisi oldu? (04.07.2018)

04.07.2018 Çarşamba günü reyting sıralaması...

TV Dünyası - 05.07.2018 11:59
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (04.07.2018)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Hande Erçel'den evlilik sinyali! Hande Erçel'den evlilik sinyali!
Ebru Destan: "Sıska kalacağım!" Ebru Destan: "Sıska kalacağım!"
Fenerbahçe Final Four'da! Fenerbahçe Final Four'da!
Faruk artık daha az görünecek! Faruk artık daha az görünecek!
El el aşk pozu! El el aşk pozu!
Bülent Ersoy'dan suç duyurusu! Bülent Ersoy'dan suç duyurusu!
Oy kullanmaya da birlikte gittiler! Oy kullanmaya da birlikte gittiler!
Rüzgar’dan romantik paylaşım! Rüzgar’dan romantik paylaşım!
Siyah Beyaz Aşk final yapıyor! Siyah Beyaz Aşk final yapıyor!
İbrahim Çelikkol'dan eşe özel poz! İbrahim Çelikkol'dan eşe özel poz!
Facebook'tan büyük adım! Facebook'tan büyük adım!
Deniz, Ecem'i koruyabilecek mi? Deniz, Ecem'i koruyabilecek mi?

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • TOLGSHOW'un konuğu İlker Ayrık!
  • Zirvede başladı!
  • 'Darısı Başımıza' başlıyor!
  • Genç oyuncu 4N1K İlk Aşk'ta!
  • RReytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Geri sayım başladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Özdemir'den 'No:309' itirafı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!