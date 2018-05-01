Reytinglerin galibi hangisi oldu? (01.05.2018)

01.05.2018 Salı günleri reyting sıralaması...

TV Dünyası - 02.05.2018 10:48
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (01.05.2018)

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Gökhan Türkmen: ''Çok da bu camianın insanı değilim!'' Gökhan Türkmen: ''Çok da bu camianın insanı ...
Kalem etek trendi geri döndü! Kalem etek trendi geri döndü!
Demet Akalın'dan sert çıkış! Demet Akalın'dan sert çıkış!
Vakko Mare ile tutkulu bir yaz! Vakko Mare ile tutkulu bir yaz!
Kocamın Metresi dizisinin başrol oyuncuları belli oldu! Kocamın Metresi dizisinin başrol oyuncuları ...
Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı? İlk açıklama geldi! Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı? İlk ...
TSK açıkladı! İşte ölen terörist sayısı! TSK açıkladı! İşte ölen terörist sayısı!
Seray Kaya'nın erkek profili! Seray Kaya'nın erkek profili!
Volkan Demirel'in kızı Yade 4 yaşında! Volkan Demirel'in kızı Yade 4 yaşında!