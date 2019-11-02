Reynmen ailesine son model araba aldı!

Fenomen Yusuf Aktaş, ailesine aldığı son model arabayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Aktaş, babasına arabayı hediye etmesini ardından "Adam olamazsın dediğin için teşekkür ederim. Demeseydin şu an burada bu şekilde olamazdım." dedi.Aktaş'ın babası "Edebiyatla aram iyi değildir ama hepiniz benim için ayrı ayrı çok değerlisiniz." diyerek oğluna teşekkür etti.Yusuf Aktaş, sosyal medyada ailesiyle fotoğrafını paylaşıp "Parasını verseniz tekrar bir yenisine sahip olamayacağınız bir değer, sahip çıkın." notunu ekledi.