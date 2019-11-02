Fenomen Yusuf Aktaş, ailesine aldığı son model arabayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"ADAM OLMAZSIN DEDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Aktaş, babasına arabayı hediye etmesini ardından "Adam olamazsın dediğin için teşekkür ederim. Demeseydin şu an burada bu şekilde olamazdım." dedi.
BABADAN TEŞEKKÜR
Aktaş'ın babası "Edebiyatla aram iyi değildir ama hepiniz benim için ayrı ayrı çok değerlisiniz." diyerek oğluna teşekkür etti.
AİLESİYLE PAYLAŞTI
Yusuf Aktaş, sosyal medyada ailesiyle fotoğrafını paylaşıp "Parasını verseniz tekrar bir yenisine sahip olamayacağınız bir değer, sahip çıkın." notunu ekledi.
Reynmen ailesine son model araba aldı!
Youtube fenomeni 'Reynmen' adıyla bilinen Yusuf Aktaş, ailesine son model araba aldı.
02.11.2019 15:16 Magazin