Rafet El Roman'ın kızları tatilde!

Magazin - 29 Temmuz 2017 11:44

Bodrum'da tatile çıkan Şevval ve Su, önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi.Arkadaşları vakit geçiren ikili, güzellikleriyle dikkati çekti.Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden kızlar, bikinili görüntü vermemek için hemen bellerine havlu bağladılar.Kaynak:milliyet.com.tr