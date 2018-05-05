Pınar Altuğ'dan takipçisine ayar!

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarına gelen yorumlarla gündemden düşmüyor.

Magazin - 06.05.2018 06:00
Pınar Altuğ'dan takipçisine ayar!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif kullanmayı seviyor. Ancak Altuğ'a gelen yorumlar ünlü oyuncuyu sinirlendiyor.

Pınar Altuğ'un her paylaştığı fotoğrafın altına takipçilerinden olumsuz ve ağır eleştiriler geliyor. Altuğ da gelen yorumlara sert tepki göstermekten çekinmiyor.

Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, eşiyle fotoğraf yayınladı.

Fotoğrafın altına gelen yorum ise, ünlü oyuncuyu yine çok kızdırdı. Altuğ'un fotoğrafının altına, " Yağmur Bey, sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur. Çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider" yorumu geldi.

Pınar Altuğ gelen yoruma, "Eh sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten, değil mi?" cevabını verdi.

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