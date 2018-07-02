Pınar Altuğ'dan şoke eden paylaşım!

Magazin - 02.07.2018 16:56

Hilal Cebeci'nin eşcinsel açıklaması Pınar Altuğ'u çileden çıkardı!

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geleneği bozmadı!

Oyuncu Pınar Altuğ tatil için gittiği Göcek'ten tatil paylaşımlarında en çok yeri köpeği Mini'ye veriyor. Altuğ, Instagramın hikaye kısmında köpeği Mini'nin denizde yüzme görüntüsünü paylaşıp espirili bir yorum yazdı. "Yine terk edildim" notuyla köpeğinin kendisini bırakıp denizde yüzdüğü görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.Altuğ'un paylaşımında köpeği Mini'nin olması takipçilerine rahat nefes aldırdı. Altuğ'un köpeğinin yüzmeye olan düşkünlüğü ise dikkat çekti.