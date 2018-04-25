Avlu'ya sürpriz isim!
Limon Film imzalı Star TV'nin yeni dizisi Avlu ekrana geldiğinden beri büyük bir ilgi görüyor. Farklı hikayesiyle seyirciyi heyecanlandıran dizinin oyuncu kadrosuna Pelin Ermiş de dahil oldu.
Magazin - 26.04.2018 02:30
Genç oyuncu Pelin Ermiş, Sezen karakteri ile Perşembe günü dizinin 5. bölümünde izleyici karşısına geçecek. Sezen, Avlu ağalarından Kudret'in yanına katılıyor.
Dizinin 2. bölümünde Nihal karakterine hayat veren Şebnem Dönmez diziye veda ederken, Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan genç oyuncu Denizcan Aktaş kadroya dahil olmuştu.
Avlu herkesi şaşırtacak!
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