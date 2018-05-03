Pelin Akil ve Anıl Altan omurilik felçlileri için koşacak!

Pelin Akil ve Anıl Altan birlikte 6 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da İzmir’de gerçekleşecek Wings For Life koşusuna katılacak.

Sağlık - 03.05.2018 12:34

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti Omurilik Felçlileri yararına düzenlenecek bir etkinlikte koşacak. Son zamanlarda sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen ünlü çift yakalama aracından kaçarak en iyi dereceyi yapmaya çalışacak.



Bitiş çizgisi bulunmayan Wings For Life koşusunda start verildikten yarım saat sonra yakalama aracı hareket ediyor. Kademe kademe ilerleyerek saatte 35 km’ye kadar hızlanan aracın yakaladığı kişiler yarıştan eleniyor. Araca en son yakalanan kişi ise birinci oluyor.



Oyuncu Pelin Akil Altan, eşi Anıl Altan ile birlikte 6 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da İzmir’de gerçekleşecek Wings For Life koşusuna katılacak. Omurilik felci tedavisine fon yaratmak amacıyla düzenlenen koşu 12 ülkede eş zamanlı olarak başlayacak.

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