Parmaklarınız klavyeye dönüşmeye başlıyor!

Magazin - 04.12.2017 18:54

İlginç bir cihazla karşı karşıyayız. Parmaklarınıza takılan bir kayış olan "Tap" cihazı ile, herhangi bir yüzey üzerinden akıllı telefon veya tabletinizde yazı yazmanız mümkün.Masanızın üzerinde, bacağınızın üzerinde, hatta başınıza dokunarak yazı yazmanız dahi mümkün. Ama en isabetli şekilde masa gibi sert bir yüzey üzerinde çalışıyor. Beş parmağınızın her biri, A, E, I, O ve U sesli harflerini temsil ediyor, farklı harfleri elde etmek içinse bunların farklı kombinasyonlarına basmak gerekiyor. Bir "muşta"yı andıran kayış, iPhone veya Android akıllı telefonunuzdaki sanal klavyenin sıra dışı bir alternatifi niteliğinde.Cihazın, görüşü tamamen engelleyen sanal gerçeklik başlıklarında ve görme engelli kişiler için özellikle işe yarayabileceği düşünülüyor. Bunun dışında bazı oyunlar için de farklı bir kontrol çeşidi sunabilir.Tap'ın yurt dışı fiyatı 130 dolar ve ilk olarak bu ayın ortalarında sevke başlanacak. Kendi sitesinde bulunduğu gibi Amazon'dan da satın alınabilecek. (Kaynak: hurriyet.com.tr)