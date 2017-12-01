1 Aralık 2017 - 31 Ocak 2018 tarihleri arasında Palladium'dan yaptığın alışverişler ile yeni BMW 418i Coupe, iPhone 8 64GB cep telefonu ve iPad wi-fi 32GB 9,7 tablet kazanma şansını yakala!
Palladium Ataşehir,düzenlediği yılbaşı kampanyası ile yeni yıl coşkusunu yaşatmaya başlıyor. AVM ziyaretçileri, 1 Aralık 2017 - 31 Ocak 2018 tarihleri arasında, tek seferde yapacakları her 125 TL'lik alışveriş ile çekilişe katılıp yeni BMW 418i Coupe kazanma şansı elde edebilir.
Ayrıca 3 kişiye iPhone 8 64GB cep telefonu ve yine 3 kişiye iPadwi-fi 32GB 9,7 tablet kazanma şansı veren kampanyaya katılım için ziyaretçiler, alışveriş sonrası kampanya noktalarına başvurarak şans kapısını aralıyor. Büyük çekiliş ise 5 Şubat'ta AVM'de gerçekleşecek.
Palladium Ataşehir'de yeni yıla BMW ile merhaba!
JLL Türkiye tarafından yönetilen Şehrin Değişmeyen Modası Palladium Ataşehir'in düzenlediği yılbaşı kampanyası ile yeni yıla merhaba!Yaşam - 01.12.2017 19:11
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Bağlantılar: Palladium Ataşehir, BMW
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