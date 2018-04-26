Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt

Özge Ulusoy Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.

Magazin - 26.04.2018 17:45
Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt
Özge Ulusoy Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sunucu-manken Ulusoy bikinili bir karesini #tbt hashtagi ile sayfasına yükledi. Güzel ismin paylaşımı yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o kare:

#tbt nedir?
Açılımı Throwback Thursday olan TBT, geçmişten bir güne, eskilere dair fotoğraf yüklemek isteyenlerin kullandığı bir etiket olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelime anlamı olarak Perşembe günü gerçekleştirilmesi gerektiği izlenimi veren TBT'nin, aslında bir deyim olduğu ve "Ne günlerdi" tarzında bir ifade ortaya çıkardığı düşünülmektedir.
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Bağlantılar: Özge Ulusoy

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