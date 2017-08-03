Özcan Deniz yeni sevgilisiyle yakalandı
Sosyal medya hesabından paylaştığı, bir kadının ayağı omzundayken çekilmiş fotoğrafıyla gündeme gelen Özcan Deniz yeni sevgilisiyle yakalandı.
Magazin - 03 Ağustos 2017 14:45
Ünlü şarkıcı oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşulmuştu. Bir bayan ayağının omuzlarındayken paylaştığı fotoğrafla merak uyandıran ünlü yönetmenin yeni sevgilisi sarışın bir hanımefendi. Deniz yeni sevgilisiyle kendisini görüntüleyen hayranlarına ise trafikte sitem etti.
NİYE ÇEKİYORSUNUZ?’
Levent’te bulunan ofisinden sevgilisiyle çıkan Özcan Deniz, AVM’nin önünde trafiğe takıldı. Işıklarda yanına yanaşan otobüsün içindekiler ünlü yönetmeni hemen tanıdı. Bir hayranı yanında ki hanımefendiyle Deniz’i cep telefonuyla fotoğrafladı. Otobüs içinden fotoğrafını çekenleri görünce öfkelenen Özcan Deniz, “Neden çekiyorsunuz? Çekmeyin” diye bağırarak sitemde bulundu. Yeşil ışığın yanmasıyla hızla uzaklaşan ünlü yönetmenin yanında ki sarışın güzelin kim olduğu ise merak konusu oldu.
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Kaynak:sozcu.com.tr
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