Özcan Deniz daha fazla sessiz kalamadı!

Aslı Enver, Özcan Deniz iddialarına ateş püskürdü: "Ne münasebet!"

Geçtiğimiz gün Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın evliliğinin Aslı Enver tarafından bozulduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Aslı Enver bu iddiaya cevap olarak "Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz'in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle birşey olmadı ve olmayacak. Yazık... Çok ayıp... Ne münasebet!" demişti.Bu iddialara bir cevap da Özcan Deniz'den geldi. Deniz "Kariyerimin bir çok döneminde sayamayacağım kadar uydurma ve yalan haberlerle haksızlığa uğradım. İlk zamanlar her saldırıya cevap verme telaşına düşerdim. Sonra fark ettim ki yapılmak istenen de tam olarak bu. Seni bu tuzağa çekip, yapay bir kaos yaratıp, bunu sağa bildikleri kadar sağıp para kazanmak ama bunu yaparken senin amacından sapmış yolculuğun, dağılmış psikolojin ve çökmüş ekonomin hiç ilgilendirmez onları. Çok sonra öğrendim susmam gerektiğini. Bu "masa başı haber" denilen uydurma "haberler" yada "o dedi bu kodu" yazıları sen cevap verdikçe alev alan bir şeydir. O yüzden bir şey karşısında susuyorsam asaletimden değil yalana ve yalanın ortaklarına prim vermemek içindir." açıklamasında bulundu.