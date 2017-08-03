Rolü gereği saçını kazıtan oyuncu, gün boyu şezlongta uzanıp, arkadaşıyla sohbet etmeyi tercih etti. Güven, tişörtünü ise hiç çıkarmadı.
Kaynak:milliyet.com.tr
Ozan Güven'in çekim arası tatili!
‘Arif V 216’nın çekimlerinden arta kalan zamanda Bodrum’a tatile giden Ozan Güven, objektiflere takıldı.Magazin - 03 Ağustos 2017 13:57
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