Ozan Güven'in çekim arası tatili!

‘Arif V 216’nın çekimlerinden arta kalan zamanda Bodrum’a tatile giden Ozan Güven, objektiflere takıldı.

Magazin - 03 Ağustos 2017 13:57
Ozan Güven'in çekim arası tatili!
Rolü gereği saçını kazıtan oyuncu, gün boyu şezlongta uzanıp, arkadaşıyla sohbet etmeyi tercih etti. Güven, tişörtünü ise hiç çıkarmadı.

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Kaynak:milliyet.com.tr
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