Oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu!

İşte Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni
Tuvana Türkay, önceki gecce Ozan Doğulu'nun Arnavutköy'deki müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Oyuncu sosyal medyadan da Doğulu ile keyifli dakikalarını Instastory'den paylaştı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuvana Türkay, "Ozan Bey'le çok güzel bir şarkı hazırlıyoruz. Daha önce birkaç projede şarkı söylemiştim ve bu yönde çok talep olmuştu. Kolları sıvadık. Stüdyoya kapanıp, uzun uzun çalışıyoruz. İki gün sonra Londra'ya gidiyorum. 1,5 ay orada kalacağım. Döndükten sonra çalışmalara devam edeceğiz" sözlerini dile getirdi.
Tuvana Türkay'a aşk acısı kilo aldırdı!
Tuvana Türkay: ''Adını bile anmak istemiyorum''