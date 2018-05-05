Oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Alper Potuk ile ilişkisini noktalayan Tuvana Türkay, önceki gecce Ozan Doğulu'nun Arnavutköy'deki müzik stüdyosundan çıkarken objektiflere takıldı.

05.05.2018 06:00 Magazin

Oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu! Alper Potuk'u evde bir erkek arkadaşı ve iki kız ile basan Tuvana Türkay, Fenerbahçeli futbolcuyu terk etmişti. Magazin gündeminden düşmeyen ayrılık sonrasında ünlü oyuncu, "Alper'in adını bile anmak istemiyorum" sözlerini dile getirmişti.

İşte Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni

İşte Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni



Tuvana Türkay, önceki gecce Ozan Doğulu'nun Arnavutköy'deki müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Oyuncu sosyal medyadan da Doğulu ile keyifli dakikalarını Instastory'den paylaştı.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuvana Türkay, "Ozan Bey'le çok güzel bir şarkı hazırlıyoruz. Daha önce birkaç projede şarkı söylemiştim ve bu yönde çok talep olmuştu. Kolları sıvadık. Stüdyoya kapanıp, uzun uzun çalışıyoruz. İki gün sonra Londra'ya gidiyorum. 1,5 ay orada kalacağım. Döndükten sonra çalışmalara devam edeceğiz" sözlerini dile getirdi.

Tuvana Türkay'a aşk acısı kilo aldırdı!

Tuvana Türkay'a aşk acısı kilo aldırdı!



Tuvana Türkay: ''Adını bile anmak istemiyorum''

Tuvana Türkay: ''Adını bile anmak istemiyorum''

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