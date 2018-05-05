Oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu!

İşte Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni

Tuvana Türkay'a aşk acısı kilo aldırdı!

Tuvana Türkay: ''Adını bile anmak istemiyorum''

Alper Potuk'u evde bir erkek arkadaşı ve iki kız ile basan Tuvana Türkay, Fenerbahçeli futbolcuyu terk etmişti. Magazin gündeminden düşmeyen ayrılık sonrasında ünlü oyuncu, "Alper'in adını bile anmak istemiyorum" sözlerini dile getirmişti.Tuvana Türkay, önceki gecce Ozan Doğulu'nun Arnavutköy'deki müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Oyuncu sosyal medyadan da Doğulu ile keyifli dakikalarını Instastory'den paylaştı.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuvana Türkay, "Ozan Bey'le çok güzel bir şarkı hazırlıyoruz. Daha önce birkaç projede şarkı söylemiştim ve bu yönde çok talep olmuştu. Kolları sıvadık. Stüdyoya kapanıp, uzun uzun çalışıyoruz. İki gün sonra Londra'ya gidiyorum. 1,5 ay orada kalacağım. Döndükten sonra çalışmalara devam edeceğiz" sözlerini dile getirdi.