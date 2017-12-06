Otomobilden motosiklete geçiş!

Önceki akşam Cihangir’de görüntülenen Büşra Develi ve Burak Deniz, aracı bir otoparka bırakıp motosikletlerine binerek oradan uzaklaştılar.

Magazin - 07.12.2017 05:00
Otomobilden motosiklete geçiş!
Uzun süredir ilişki yaşayan Büşra Develi ve Burak Deniz, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Burak Deniz’in yeni aldığı lüks otomobilinde objektife yansıyan oyuncu çift, daha sonra aracı bir otoparka bırakıp motosikletlerine bindi. Büşra Develi, “Biraz gezdik, şimdi ikimizin de farklı işleri olduğundan ayrılıyoruz. Malum aynı evde yaşamıyoruz” dedi. Burak Deniz de motosikletiyle onu takip etti.

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