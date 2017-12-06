Uzun süredir ilişki yaşayan Büşra Develi ve Burak Deniz, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Burak Deniz’in yeni aldığı lüks otomobilinde objektife yansıyan oyuncu çift, daha sonra aracı bir otoparka bırakıp motosikletlerine bindi. Büşra Develi, “Biraz gezdik, şimdi ikimizin de farklı işleri olduğundan ayrılıyoruz. Malum aynı evde yaşamıyoruz” dedi. Burak Deniz de motosikletiyle onu takip etti.
Otomobilden motosiklete geçiş!
Önceki akşam Cihangir’de görüntülenen Büşra Develi ve Burak Deniz, aracı bir otoparka bırakıp motosikletlerine binerek oradan uzaklaştılar.Magazin - 07.12.2017 05:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Büşra Develi, Burak Deniz, Cihangir
MAGAZİN HABERLERİ
- Tarkan'ın #tbt pozu!
- Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!
- Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
- Dubai'ye Tuba Büyüküstün damgası!
- Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
- Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
- Zeynep Sever Demirel'in doğum fotoğrafı...
- Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (06.12.2017)
- Eşinden veto mu geldi?