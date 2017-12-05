Başrollerini Özcan Deniz, Meryem Uzerli ve Aslı Enver'in paylaştığı Öteki Taraf filminin galası yapıldı. Avşar Film ile Dnz Film'in ortak yapımı ve Özcan Deniz’in yazıp yönettiği Öteki Taraf'ın galasına çok sayıda davetli katıldı. Öteki Taraf, 8 Aralık'ta vizyona girecek. Film; Türkiye'nin ardından 11 ülkede gösterilecek, İsveç ve Norveç'te de özel gösterimler yapılacak.
Filmin konusu:
Başarılı bir adam yeni sevgilisi Ece ile mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde hırslı eski sevgilisi Sara reddedemeyeceği bir iş teklifiyle yeniden hayatlarına dahil olur. Sevgilisi Ece'yi de yanına alarak yeni işi için şehir değiştiren adam kısa bir süre sonra Ece'nin ortadan kayboluşuyla yıkılır. Ece arkasında bir veda videosu bırakmıştır ancak kimse Ece'den haber alamamaktadır. Kısa sürede Ece'nin yokluğunu Sara ile doldurmaya çalışan adam her yerde Ece'nin izlerini bulmaya başlar. Sara da evin her yerinden sesler duymaktadır. İkili yavaş yavaş korku ve paranoya dolu bir yola girerler.
Öteki Taraf’ın galası yapıldı!
Özcan Deniz'in yeni filmi Öteki Taraf'ın galası gerçekleştirildi. Galaya çok sayıda davetli katıldı.Magazin - 05.12.2017 22:30
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