"Öpmezsen inmem!"

Edis, Bostancı Gösteri Merkezi’nde ‘Sınavdır Geçer’ partisinde 2 bin 500 kişiyi coşturdu.

Magazin - 07.07.2018 01:15
"Öpmezsen inmem!"
Yeni albümü ‘An’ı çıkaran popçu Edis, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde 2 bin 500 kişiyi bir araya getirdi.

Konserin ilerleyen saatlerinde güvenlik engelini aşan bir kadın hayranı sahneye fırlayarak Edis'in boynuna sarıldı. Sahneye bir anda fırlayan hayranı Edis'e “Öpmezsen inmem” diyerek çığlık attı.

Emina ve Edis'ten sürpriz düet!

Emina ve Edis'ten sürpriz düet!



Sevilen popçu hayranını sakinleştirmek için çabalasa da başaramadı.
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