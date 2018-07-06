Magazin - 07.07.2018 01:15

Yeni albümü ‘An’ı çıkaran popçu Edis, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde 2 bin 500 kişiyi bir araya getirdi.Konserin ilerleyen saatlerinde güvenlik engelini aşan bir kadın hayranı sahneye fırlayarak Edis'in boynuna sarıldı. Sahneye bir anda fırlayan hayranı Edis'e “Öpmezsen inmem” diyerek çığlık attı.Sevilen popçu hayranını sakinleştirmek için çabalasa da başaramadı.