Önce yoga sonra küvet!

Bali'de tatil yapan Aslışah Alkoçlar önce yoga yaptı sonra güllerle dolu küvette keyif yaptı.

Sosyete - 23.12.2017 12:37
Önce yoga sonra küvet!
Aslışah Alkoçlar yakın arkadaşı Alara Eren işe Endonezya'nın Bali Adası'nda tatilde. Günlüğü 1600 lira olan bir otelde kalan Aslışah Alkoçlar yoga eğitimi için de 3 bin 500 lira ödedi. Aslışah önceki gün yoga dersinden sonra güllerle dolu küvette keyif yaptı.

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Bağlantılar: Aslışah Alkoçlar

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