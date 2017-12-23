Önce yoga sonra küvet!

Sosyete - 23.12.2017 12:37

Aslışah Alkoçlar yakın arkadaşı Alara Eren işe Endonezya'nın Bali Adası'nda tatilde. Günlüğü 1600 lira olan bir otelde kalan Aslışah Alkoçlar yoga eğitimi için de 3 bin 500 lira ödedi. Aslışah önceki gün yoga dersinden sonra güllerle dolu küvette keyif yaptı.İŞTE O KARELER: