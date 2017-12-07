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Önce protesto edildi sonra coşturdu!
Karabük'te, şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 2.5 saat geç başlayan konserinde hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.Müzik - 07.12.2017 18:24
Ece Seçkin, özür dilediği hayranlarını şarkılarıyla coşturdu. Şarkıcı Ece Seçkin'i dinlemek isteyen yaklaşık 2 bin kişi, dün akşam Karabük Merkez Spor Salonu'nu doldurdu. Konser, başlaması gereken saatte başlamayınca, duruma tepki gösteren bazı müzikseverler, salondan ayrıldı. Ece Seçkin, yaklaşık 2.5 saat sonra hayranlarının karşısına çıkarak, 'Adeyyo' şarkısıyla konserine başladı. Şarkının sonunda kalabalık arasındaki bazı kişiler, konserin geç başlamasına ıslıklarla tepki gösterdi.Protestonun haklı olduğunu belirten Seçkin, ''Bunu yapmayı hiç istemezdim. Çok üzgünüm. Konsere geç başlamamın benimle alakası olmayabilir; ama telafi edeceğim. Ne olduysa oldu, ne yaşandıysa yaşandı. Benim için önemli olan, bir an önce sizlere kavuşmaktı. Bu hedefle giydiğim kıyafetim, hevesle yaptığım saçım sizin içindi. Sizleri beklettiğim için çok özür diliyorum. İnşallah, sizlerin sevgisine layık olabiliyorumdur. Gerçekten çok sulu gözlü ve hassas bir insanım.'' (Kaynak: Bülent DİKTEPE / DHA)
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