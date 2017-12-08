Ölüm ve Kız, Londra'dan sonra İstanbul'da!

Londra Türkçe Sözlü Tiyatro Festivali’nde ayakta alkışlanan ve tüm gösterimleri kapalı gişe yapılan Theatre East N Bull’un “ Ölüm ve Kız” adli tiyatro oyunu İstanbul’da sanatseverler ile buluşuyor.

Kültür-Sanat - 08.12.2017 19:53

17 yıl önce ülkesinde yaşanan askeri cunta tarafından aylarca işkence gören ve bu travmanın izlerini hala taşımakta olan bir kadının hikayesini konu alan oyun seyircisini ciddi ve politik sorularla başbaşa bırakıyor. Kocasına yardım etmek için evine gelen bir adamın yıllar önceki işkencecisi olduğunu iddia eden kadının bu öyküsü esas olarak mağdurların şiddete başvurmadan gerçek adaleti nasıl elde edebileceğini sorguluyor.



Şili’li yazar Ariel Dorfman'ın üç kişilik oyununun yönetmeni ve başrol oyuncusu Barış Celiloğlu aynı zamanda Theatre East N Bull kumpanyasının da sanat yönetmeni. İngiltere'de birçok oyunu hem yönetip hem de Young Vic, The Gate Theatre ve Arcola Theatre gibi İngiliz tiyatrolarında aldığı rollerde başarıyla oynayan Barış Celiloğlu oyunun temalarını modern ve dinamik rejisiyle yardimci yönetmen Katharina Reinthaller ile birlikte günümüze taşıyor. Oyunun yapımcılığını ise Pan Productions ile Londra'da birçok oyunun ve konserin yapımcılığını üstlenen Zeynep Dalkıran yapıyor. Barış Celiloğlu ile Türk dizi ve sinema filmlerinden tanıdığımız Göktay Tosun sergiledikleri olağanüstü performans ile seyircileri büyülüyorlar. Ekibe Ağustos ayında katılan Cemil Günyol Bakoğlu da Türk seyircisinin hem tiyatrodan hem de dizilerden tanıdığı başarılı ve sevilen bir oyuncu. O da oyunun gerilimine olan muhteşem katkısıyla ekibi tamamlıyor.“Ölüm ve Kız” adlı tek perdelik oyun; 22 Aralık Cuma- Talimhane Tiyatrosu/Şişli; 26 Aralık Salı - Moda Sahnesi /Moda; 28 Aralık Perşembe – Nazım Hikmet Kültür Merkezi/Kadiköy sahnelerinde saat 20:30'da gösterimde olacak.



Theatre East N Bull’un sergileyeceği ikinci oyun ise Brezilyalı yazar Plinio Marcos’un “Gece O Kadar Kirliydi ki İkisi de Kayboldular” adlı oyunu. Yönetmenliğini Barış Celiloğlu’nun yaptığı oyunda başrolde Hakan Arıcan ve Emre Gündoğdu oynuyor. Oyun iki yasadışı göçmenin bir gece boyunca yabancı bir şehirdeki yaşam mücadelesini anlatıyor. Oyun maddi ya da başka sorunlardan ötürü ülkesinden göçmek zorunda kalan insanların tutunamama hallerini ve uzun süren mücadelelerden sonra yavaş yavaş insanlık onurlarını yitirme ve kaybolma durumlarını çok çarpıcı metaforlarla anlatıyor.



“Gece O Kadar Kirliydi ki İkisi de Kayboldular” adlı tek perdelik oyun da 27 Aralık Çarşamba akşamı Nazim Hikmet Kultur Merkezi’nde ve 29 Aralik Cuma akşamı Galata Perform’da 20:30'da gösterimde olacak.



DHA

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