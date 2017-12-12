Ölüm haberini sahnede aldı!

Ümit Kantarcılar, rol aldığı "Kanatsız Kuşlar" dizisinin yönetmeni Mustafa Kemal Uzun'un ölüm haberini sahnedeyken aldı. Oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

Magazin - 12.12.2017 17:28
Ölüm haberini sahnede aldı!
"Kanatsız Kuşlar" isimli dizinin yönetmeni Mustafa Kemal Uzun, Şile'de bulunan evinde cinayete kurban gitti. Dizinin başrol oyuncusu Ümit Kantarcılar acı haberi sahnedeyken aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü öğrencilerinin düzenlediği 'Mozaik Söyleşileri' etkinliğinde konuşan Ümit Kantarcılar, ölüm haberini duyunca sahnede gözyaşlarını tutamadı. Oyuncu söyleyişiyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

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