Azra Akın: Eşimi mutlu etmek için...
Eşinden veto mu geldi?
Eski dünya güzeli Azra Akın önceki gece eşi Atakan Koru'yla Etiler’deki Günaydın kebapta objektiflere yansıdı.Magazin - 07.12.2017 09:30
Birlikte yemek yiyen çiftin keyifleri yerindeydi. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Azra Akın eşi Atakan Koru'nun kendisine öpüşme yasağı koyduğu ile ilgili soruları yanıtladı. Akın, “Böyle bir şey olabilir mi, olamaz” dedikten sonra aracının direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu.
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