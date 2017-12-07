Eşinden veto mu geldi?

Eski dünya güzeli Azra Akın önceki gece eşi Atakan Koru'yla Etiler’deki Günaydın kebapta objektiflere yansıdı.

Magazin - 07.12.2017 09:30
Eşinden veto mu geldi?
Birlikte yemek yiyen çiftin keyifleri yerindeydi. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Azra Akın eşi Atakan Koru'nun kendisine öpüşme yasağı koyduğu ile ilgili soruları yanıtladı. Akın, “Böyle bir şey olabilir mi, olamaz” dedikten sonra aracının direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu.

Azra Akın: Eşimi mutlu etmek için...

Azra Akın: Eşimi mutlu etmek için...
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