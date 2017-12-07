Eşinden veto mu geldi?

Magazin - 07.12.2017 09:30

Azra Akın: Eşimi mutlu etmek için...

Birlikte yemek yiyen çiftin keyifleri yerindeydi. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Azra Akın eşi Atakan Koru'nun kendisine öpüşme yasağı koyduğu ile ilgili soruları yanıtladı. Akın, “Böyle bir şey olabilir mi, olamaz” dedikten sonra aracının direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu.