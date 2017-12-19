Bodrum'a yerleşen Nejat İşler, genel koordinatörlüğünü yaptığı Bodrum Deneme Sahnesi’nin bir etkinliği olan "Bir yazar okuması" etkinliğinde hayranlarının karşısına çıktı ve onlara kitap okudu.
Yeni imajı ile hayranlarını şaşırtan İşler, yıllardır kısa saç kullanan oyuncu saçlarını uzattığı hali hayranları tarafından beğenildi.
Görenler tanıyamıyor!
Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'da düzenlenen yazar okuması etkinliğinde hayranlarına kitap okudu.Magazin - 19.12.2017 14:42
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